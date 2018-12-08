Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не согласен с высказыванием руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основателя Благотворительного фонда помощи хосписам Вера Нюты Федермессер о том, что после 45 лет невозможно найти работу.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не согласен с высказыванием руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основателя Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер о том, что после 45 лет невозможно найти работу.По словам министра, найти работу после 45 возможно, а "если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы". Обмен мнениями состоялся на дискуссионной площадке "Качество жизни" на проходящем в подмосковном Красногорске восемнадцатом съезде партии "Единая Россия", передает ТАСС.Топилин также напомнил, что со следующего года правительство планирует ежегодно выделять пять миллиардов рублей на программы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста. Никогда ранее в нашей стране такая сумма специально на обучение граждан пожилого возраста не выделялась, добавил он.