Начальник полицейского управления итальянской провинции Анкона Оресте Капоказа рассказал подробности трагедии на концерте популярного рэпера Сфера Эббаста.

Начальник полицейского управления итальянской провинции Анкона Оресте Капоказа рассказал подробности трагедии на концерте популярного рэпера Сфера Эббаста. В клуб в Коринальдо приехали подростки из окрестных городов, пишет РИА Новости.По словам полицейского, в помещении было намного больше зрителей, чем допускали правила безопасности. Паника, приведшая к давке в дверях, по одной из версий возникла из-за распыления газа из баллончика. Капоказа опроверг сведения о том, что запасной выход были закрыт."Двери были открыты. Снаружи было два ограждения, их высота резко изменилась, что и привело к падению людей. Остальные стали падать на них", — заявил Капоказа.Как заявил в субботу министр внутренних дел страны Маттео Сальвини, субботняя манифестация партии "Лига" в Риме начнется с минуты молчания в память о погибших."Неприемлемо, чтобы так умирали в 14 лет", — сказал Сальвини.В клубе погибли пять подростков в возрасте от 14 до 16 лет и женщина 39 лет, сопровождавшая дочь. Более 60 зрителям потребовалась помощь врачей в больницах. Состояние 12 пострадавших вызывает опасения.