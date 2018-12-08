Президент США Дональд Трамп увязал протесты во Франции с Парижским соглашением по климату, которое вновь подверг критике.

Американский лидер Дональд Трамп написал твит, в котором указал, что Парижское соглашение по климату не лучшее решение для Парижа. Франция протестует против того, чтобы платить больше странам третьего мир, чтобы защитить окружающую среду.Кроме того, эти люди скандируют, что им нужен Трамп.Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа, в прошлом году его администрация заявила о соответствующем решении.Ранее сообщалось о беспорядках в центре Парижа. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов. Корреспондент ВГТРК Николай Соколов находился на месте событий и вместе с демонстрантами попал в эпицентр газовой атаки.За неделю до этого в спецкора ВГТРК Дарью Григорову попала граната со слезоточивым газом. В столкновениях также пострадали два корреспондента телеканала RT France.Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в субботних протестах по всей стране участвует 31 тысяча демонстрантов, более 700 человек были задержаны, сообщают французские СМИ, передает РИА Новости.