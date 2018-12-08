В Брюсселе правоохранители уточнили данные о задержанных в ходе манифестации желтых жилетов. После завершающих операций полиции их число увеличилось до 400 человек.

В Брюсселе правоохранители уточнили данные о задержанных в ходе манифестации "желтых жилетов". После завершающих операций полиции их число увеличилось до 400 человек.Также к вечеру уточнили цифры участников событий в Брюсселе, передает агентство "Интерфакс. По данным столичной полиции, всего в акции "желтых жилетов" приняли участие порядка тысячи человек. В настоящее время продолжаются аресты погромщиков, но практически все они административные. Общее число участников манифестации, задержанных таким образом, — около 400 человек.Сотрудники полиции блокировали манифестантов на улице Бельяр, после чего две группы участников объединились и перекрыли движение автотранспорта на бульварах Брюсселя. Тогда правоохранители вынуждены были окружить "желтые жилеты". В полицейских полетели булыжники, на что они ответили слезоточивым газом и водометами. Правоохранители постепенно сжимали свои ряды. Позднее участники протестов заявили, что в процессе операции полицейские наносили им удары, сообщает агентство "Интерфакс".