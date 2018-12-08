Недружественное действие с целью оказать финансовое давление на бизнес и повлиять на политические круги в России: так назвал предполагаемые ограничительные меры Великобритании для шести состоятельных российских бизнесменов глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Недружественное действие с целью оказать финансовое давление на бизнес и повлиять на политические круги в России: так назвал предполагаемые ограничительные меры Великобритании для шести состоятельных российских бизнесменов глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ограничительные меры против российских бизнесменов — часть "ответа правительства Великобритании" на инцидент с отравлениями в Солсбери. Цель этих мер — ограничение "маневренности и возможности путешествовать и свободно осуществлять свою деятельность в Британии, Европе и других местах" для фигурантов данного черного списка, сообщил газете The Daily Telegraph источник в британском правительстве."Понятно, что они не участвовали в том, что произошло в Солсбери", — заявил Аксаков РИА Новости. Частью ответа России на такие недружественные действия, по словам Аксакова, будет создание в стране всех необходимых условий для того, чтобы бизнес чувствовал себя здесь более уверенно.Ранее сообщалось, что администрация США намерена ввести вторую часть санкций против России по делу об отравлении Скрипалей. Этот санкционный пакет предусматривает в том числе понижение уровня или даже приостановку дипломатических отношений, запрет на экспорт в Россию любых непродовольственных американских товаров, на импорт российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, запрет на посадку в США самолетов российских авиакомпаний. Первая часть санкций США против России по делу Скрипаля была введена 27 августа.