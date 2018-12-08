Владимир Путин провел торжественный прием в честь предстоящего Дня Героев Отечества. С 2007-го года этот праздник отмечается 9 декабря. В Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца собрались около 250 гостей - как военных, так гражданских. Это герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, а также кавалеры ордена Святого Георгия.

Владимир Путин провел торжественный прием в честь предстоящего Дня Героев Отечества. С 2007-го года этот праздник отмечается 9 декабря. В Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца собрались около 250 гостей — как военных, так гражданских. Это герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, а также кавалеры ордена Святого Георгия. Выступая перед собравшимися, президент назвал героизм важной чертой нашего национального характера."Сегодня мы вспоминаем легендарных и неизвестных героев былых сражений, участников Первой мировой и ВОВ, тех, кто сражался и побеждал в Афганистане, воевал с террористами внутри страны, и сейчас воюет в Сирии. Мы гордимся вашим мужеством, доблестью, а порой не показной скромностью, безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России. И склоняем голову перед теми, кто погиб в бою. Погиб в своем окопе, на своей высоте, не побоялся собой заслонить товарища, но не отступил. Помним тех, кого нет уже рядом с нами", — сказал Владимир Путин.