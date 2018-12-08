В акциях протеста желтых жилетов, проходивших во Франции в субботу, 8 декабря, участвовали 125 тысяч человек. Такие данные сообщает глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

В акциях протеста "желтых жилетов", проходивших во Франции в субботу, 8 декабря, участвовали 125 тысяч человек. Такие данные сообщает глава МВД Франции Кристоф Кастанер.Несколько десятков манифестаций прошли в Париже и других городах страны. По положению на 18:00 по местному времени (20:00 по времени Москвы), в целом по стране в них приняли участие порядка 125 тысяч человек (из них 10 тысяч – в Париже). В общей сложности получили ранения 118 человек среди манифестантов и 17 – среди жандармов и полицейских, передает ТАСС.Были задержаны 1385 человек, но это число еще увеличится. 974 человека были помещены под стражу. "Но и это число вскоре возрастет", — отметил Кастанер и подчеркнул, что для Франции это невероятно высокий показатель.Министр МВД заявил, что насилие удалось сдержать действиями силовых ведомств, но до сих пор оно находится в стране на недопустимом уровне. Кастанер поблагодарил 120 тысяч жандармов, полицейских и сотрудников пожарно-спасательной службы за их работу, подчеркнув, что в случае необходимости эта работа будет продолжена и в другие дни.