Парижские полицейские и жандармы продолжают усмирять участников акций протеста в центре города.

Парижские полицейские и жандармы продолжают усмирять участников акций протеста в центре города. К этому часу число помещенных под стражу достигло 272, а всего задержанных - 548."Желтые жилеты" устроили манифестации и в других городах Франции. В Гренобле за беспорядки задержаны 15 участников, а в Марселе демонстрация прошла спокойно, пишет РИА Новости.Манифестанты уже три недели требуют снизить цены на бензин. Протест вылился в столкновения с полицией, погромы и поджоги машин.