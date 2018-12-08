Новый ученик, пришедший в школу в городе Новошахтинске был жестоко избит сверстниками и оказался в хирургическом отделении местной больницы. По одной из версий, причиной конфликта стала неправильная одежда новичка.

Полиция проводит проверку по факту жестоко избиение подростка, произошедшего в конце ноября в школе № 40 на улице Мичурина в городе Новошахтинске Ростовской области. Инцидент сняли на видео очевидцы, а через некоторое время запись попала в Сеть.Известно, что 14-летний подросток вместе с родителями недавно переехал в регион из Воронежской области. Очевидно, дела в новой школе не заладились и у него возник конфликт с другими учениками.Выяснение отношений переросло в драку "один на один", очень быстро переросшую в избиение нового ученика несколькими сверстниками.Подростка повалили на землю, били ногами и прыгали на нем.В итоге пострадавший оказался в хирургическом отделении больницы с многочисленными повреждениями, в том числе – травмой головы. Угрозы для жизни школьника нет.Как сообщают местные СМИ, "с подростками, избивавшими нового ученика, провели беседу, и они сделали выводы".Некоторые издания утверждают, что причиной конфликта стала "неправильная" одежда новичка, отказ снять которую и послужил причиной драки, однако доподлинного подтверждения этих сведений пока нет.