В субботу президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии. Трамп напомнил, что США защищали Европу в прошлом, и гарантировал безопасность жителям континента в будущем. В ответ Трамп ждет от союзников по НАТО решения "честно платить долю" в альянсе.The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger GDP — to protect Europe. Fairness!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г."Идея европейской армии не очень хорошо сработала как в Первую мировую войну, так и во Вторую. Но США тогда были там для вас и будут всегда", — написал Трамп.По словам президента, в Германии военные расходы составляют всего 1 процент ВВП, и призвал страны Североатлантического блока к справедливости. Идею Макрона одобрили Ангела Меркель и председатель Европарламента Антонио Таяни.