Слаженной борьбе с терроризмом в мире мешают геополитические амбиции США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон в использовании экстремистов в качестве инструмента давления при вмешательстве в дела суверенных государств.

Слаженной борьбес терроризмом в мире мешают геополитические амбиции США. Спикер ГосдумыВячеслав Володин обвинил Вашингтон в использовании экстремистов в качествеинструмента давления при вмешательстве в дела суверенных государств.Это заявлениепрозвучало в Тегеране на второй конференции спикеров парламентовАфганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по борьбе с терроризмом иукреплению регионального взаимодействия. Как сказал Володин в своейвступительной речи, Штаты пытаются оправдать свои действия так называемой концепциейпротиводействия насильственному экстремизму.В результатеэтого, по мнению спикера, подрываются государственные институты, а в обществеразжигаются экстремистские настроения и призывы к цветным революциям.Терроризмом еще больше усиливается, нанося ущерб странам и целым регионам,сказал глава Госдумы.В качестве примеров он привел Ближний Востоки Северную Африку. Володин подчеркнул, что освобождение большей части Сирииот террористов стало возможным благодаря только договоренностям лидеровРоссии, Ирана, Турции.ВячеславВолодин отметил важность нынешней тегеранской конференции и напомнилвысказывание российского президента Владимира Путина, который говорил, чтоэффективно противостоять терроризму можно только сообща. Но, к сожалению,окончательно победить терроризм пока не удается, указал спикер."Провокациитеррористов, непрекращающиеся теракты в Сирии, Афганистане, Пакистане,других странах подтверждают вывод о том, что говорить о полной победенад международным терроризмом еще рано.Террористыактивизируют пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числев интернете", – сказал Володин и предложил мировому сообществу создатьединый список террористических организаций.Намнеобходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, единый списоктеррористических организаций. Мы должны не допускать двойного толкованияих действий.Важно также лишитьтерроризм финансовой подпитки, которая зачастую идет от наркоторговлии транснациональной преступности, добавил глава Думы. Он также указал нароль ООН в борьбе с террористической идеологией и принятия на поляхмеждународной организации "Кодекса поведения для достижения мира, свободногоот терроризма". Документ был предложен Казахстаном и подписансемьюдесятью странами.Также, помнению Володина, необходимо провести сближение законодательств разных стран в сфереборьбы с терроризмом и экстремизмом. Часть работы в этом направленииуже проведена: соответствующие модельные законы и рекомендации принятыв октябре 2018 года на Парламентской Ассамблее ОДКБ. Спикер предложилналадить эффективный межпарламентский диалог и в формате ШОС.Всепредпринимаемые нами меры должны вести к выстраиванию открытого диалога по вопросам противодействия терроризму безвмешательства во внутренние дела суверенных государств, без двойныхстандартов и попыток оправдания действий террористов.Накануне, 7 декабря российская парламентская делегация воглаве со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран. Сейчас тампроходит конференция по вопросам борьбы с терроризмом. У Володина такженамечены несколько двусторонних встреч с главами парламентов, накануне онбеседовал с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.