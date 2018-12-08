Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Иран провел переговоры с президентом исламской республики Хасаном Рухани. Встреча прошла на полях II Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Иран провел переговоры с президентом исламской республики Хасаном Рухани. Встреча прошла на полях II Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.В ходе беседы председатель нижней палаты высоко оценил сотрудничество парламентов России и Ирана. По словам спикера, это приводит к конкретным результатам. "Важно, что мы законодательно обеспечиваем решения руководства наших стран", – сказал Володин.Он также передал Хасану Рухани приветствия от президента России Владимира Путина.Лидер исламской республики, в свою очередь, отметил важную роль российского лидера в поддержании высокого уровня отношений Москвы и Тегерана. "Можно констатировать, что в последние пять лет мы фиксируем новый этап сотрудничества", – сказал глава государства.Напомним, накануне российская парламентская делегация во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран. У спикера Госдумы также намечены несколько двусторонних встреч с главами парламентов, накануне он беседовал с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.В ходе своего в рамках конференции председатель нижней палаты рассказал о борьбе с терроризмом и об имеющихся препятствиях. Володин раскритиковал позицию США. Геополитические амбиции Вашингтона, уверен спикер, мешают слаженной борьбе с экстремизмом.