Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой. Известная правозащитница скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.

Вячеслав Володин выразилсоболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой.Известная правозащитница скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.ЛюдмилаМихайловна посвятила себя служению людям, оказанию помощи тем, кто в нейнуждался, отметил спикер Госдумы. "Она любила Россию: у нее было свое видениеи понимание какой должна быть страна. Защита прав человека была для нееглавным делом жизни, определяла ее помыслы и поступки", – сказал ВячеславВолодин.субботу, 8 декабря в Москве ушла из жизни старейшая советская и российскаяправозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этомсообщил глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.Последние дни Алексеева находилась в больнице, у нее остановилось сердце.Людмила Алексеевародилась 20июля 1927 годав Евпатории. В 1976 году вместе с другими правозащитниками выступилаинициатором создания Московской Хельсинкской группы, с 1996года возглавляла эту организацию.Также входила в Комиссию по правам человека при президенте России, позжепреобразованную в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.