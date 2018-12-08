Вячеслав Володин выразил
соболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой.
Известная правозащитница скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.
Вячеслав Володин выразил
соболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой.
Известная правозащитница скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.
Людмила
Михайловна посвятила себя служению людям, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждался, отметил спикер Госдумы. "Она любила Россию: у нее было свое видение
и понимание какой должна быть страна. Защита прав человека была для нее
главным делом жизни, определяла ее помыслы и поступки", – сказал Вячеслав
Володин.
В
субботу, 8 декабря в Москве ушла из жизни старейшая советская и российская
правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этом
сообщил глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.
Последние дни Алексеева находилась в больнице, у нее остановилось сердце.
Людмила Алексеева
родилась 20
июля 1927 года
в Евпатории. В 1976 году вместе с другими правозащитниками выступила
инициатором создания Московской Хельсинкской группы, с 1996
года возглавляла эту организацию.
Также входила в Комиссию по правам человека при президенте России, позже
преобразованную в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.