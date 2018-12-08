По данным сирийских СМИ, в пятницу, 7 декабря, авиация возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции полностью уничтожила больницу города Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор. Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало.

По данным сирийских СМИ, в пятницу, 7 декабря, авиация возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции полностью уничтожила больницу города Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор. Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало.Ранее в этот же день в результате авиаудара коалиции по Хаджину погибли, по меньшей мере, восемь человек – члены одной семь, передает ТАСС.В ноябре текущего года МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, в котором обвинил международную коалицию во главе с США в том, что она продолжает совершать военные преступления в республике, пренебрегает жизнями людей. Дамаск призвал Совбез ООН решительно осудить эти действия и создать независимый и нейтральный механизм для расследования военных преступлений и наказания виновных.Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении коалицией при авиаударах белого фосфора, напоминает РИА Новости. В ответ представитель Пентагона заявляла, что возглавляемая США коалиция не раскрывает типы применяемых в Сирии боеприпасов, заверив при этом, что они соответствуют международным нормам.