Единая Россия предлагает
использовать опыт и идеи старшего поколения. На съезде партии прозвучало
предложение активнее развивать
серебряное волонтерство.
"Единая Россия" предлагает
использовать опыт и идеи старшего поколения. На съезде партии прозвучало
предложение активнее развивать
серебряное волонтерство.
Подход к развитию добровольческого движения в серебряном
возрасте нужно переформатировать, заявила координатор проекта "Старшее поколение",
вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на дискуссионной площадке "Качество
жизни" XVIII съезда партии.
По ее мнению, важно использовать
огромное интеллектуальное и душевное богатство людей в возрасте. Для них
надо создать пакет возможностей, чтобы они смоги делиться своим опытом. Карелова
привела в качестве примера креативные конкурсные
проекты пожилых лдей.
"Потенциал, которым
обладают представители старшего поколения, раскрыт пока недостаточно", -
отметила сенатор. Число серебряных добровольцев в стране немногим более 15
тысяч, это – десятые доли процента от общего числа волонтеров.
Мы все же больше делаем
ставку на инициативу пожилых людей, привлекаем их к участию в конкурсах,
поощряем грантами, организуем курсы. Это все хорошо, но этого недостаточно.
Как сказала Карелова, в
стране пока мало помещений для работы, а людей старшего возраста почти не
информируют о том, где бы пригодились их знания и опыт.
Сенатор предложила
объединить усилия и провести в каждом регионе в рамках проекта "Старшее
поколение" встречи, на которые пригласить ректоров, директоров школ, руководителей
центров детского творчества, учреждений социальной защиты, отраслевых
организаций и предприятий. В процессе таких бесед можно будет сформировать пакет возможностей
для серебряных волонтеров.
Накануне, 7 декабря в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". На
форум съехались более трех тысяч делегатов и гостей. В первый день работали три
дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и
"Лидерство". Сегодня обсуждение идет на площадках "Экономика
роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая
страна", "Развитие сельских территорий".