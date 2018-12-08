Единая Россия предлагает использовать опыт и идеи старшего поколения. На съезде партии прозвучало предложение активнее развивать серебряное волонтерство.

"Единая Россия" предлагаетиспользовать опыт и идеи старшего поколения. На съезде партии прозвучалопредложение активнее развиватьсеребряное волонтерство.Подход к развитию добровольческого движения в серебряномвозрасте нужно переформатировать, заявила координатор проекта "Старшее поколение",вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на дискуссионной площадке "Качествожизни" XVIII съезда партии.По ее мнению, важно использоватьогромное интеллектуальное и душевное богатство людей в возрасте. Для нихнадо создать пакет возможностей, чтобы они смоги делиться своим опытом. Кареловапривела в качестве примера креативные конкурсныепроекты пожилых лдей."Потенциал, которымобладают представители старшего поколения, раскрыт пока недостаточно", -отметила сенатор. Число серебряных добровольцев в стране немногим более 15тысяч, это – десятые доли процента от общего числа волонтеров.Мы все же больше делаемставку на инициативу пожилых людей, привлекаем их к участию в конкурсах,поощряем грантами, организуем курсы. Это все хорошо, но этого недостаточно.Как сказала Карелова, встране пока мало помещений для работы, а людей старшего возраста почти неинформируют о том, где бы пригодились их знания и опыт.Сенатор предложилаобъединить усилия и провести в каждом регионе в рамках проекта "Старшеепоколение" встречи, на которые пригласить ректоров, директоров школ, руководителейцентров детского творчества, учреждений социальной защиты, отраслевыхорганизаций и предприятий. В процессе таких бесед можно будет сформировать пакет возможностейдля серебряных волонтеров.Накануне, 7 декабря в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". Нафорум съехались более трех тысяч делегатов и гостей. В первый день работали тридискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и"Лидерство". Сегодня обсуждение идет на площадках "Экономикароста", "Качество жизни", "Городская среда и чистаястрана", "Развитие сельских территорий".