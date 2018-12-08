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<a href="http://33live.ru/novosti/08-12-2018-vyacheslav-volodin-uletel-v-iran-na-konferenciyu-po-borbe-s-terrorizmom.html" target="_blank">Вячеслав Володин улетел в Иран на конференцию по борьбе с терроризмом</a> - Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приехала в Тегеран. Там состоится Конференция по вопросам борьбы с терроризмом. Участие в ней примут представители парламентов шести стран - России, Ирана, Афганистана, Китая, Пакистана и Турции.