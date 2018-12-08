Форвард ярославского хоккейного клуба Локомотив Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей чемпионата КХЛ. Столь суровое наказание настигло нападающего за жесткий силовой прием в матче против Йокерита, а также за удар одного из арбитров встречи, который разнимал драку.

Форвард ярославского хоккейного клуба "Локомотив" Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей чемпионата КХЛ. Столь суровое наказание настигло нападающего за жесткий силовой прием в матче против "Йокерита", а также за удар одного из арбитров встречи, который разнимал драку.Наказание Каюмова складывается из трех частей: за атаку Йеспера Йенсена он наказан на 4 матча, за рукоприкладство в отношении судьи – на 8 матчей, а еще одна игра будет пропущена за полученные игроком большой и дисциплинарный штраф (5+20 минут) в одной игре. Кроме того, на хоккеиста наложен денежный штраф.