В Театре Олега Табакова представили отремонтированную сцену на Малой Сухаревской. Теперь здание может похвастать уникальным зеркальным фойе и обновленным залом.

В Театре Олега Табакова представили отремонтированную сцену на Малой Сухаревской. Теперь здание может похвастать уникальным зеркальным фойе и обновленным залом.В ходе пресс-конференции нынешний худрук "Табакерки" Владимир Машков поделился интересными подробностями реконструкции. Во время ремонта удалось вычистить подвал, который в начале двадцатого века использовался для хранения угля.