Во Владимире возбуждено уголовное дело против 41-летнего мужчины, подозреваемого в краже зимней куртки стоимостью 17 тысяч рублей из крупного торгового центра. Об этом рассказали вВ конце ноября злоумышленник зашёл в сетевой магазин, где снял бирки и антикражную защиту с выбранной куртки в примерочной, спрятал её в рюкзак и покинул ТЦ, минуя кассу. Спустя две недели он вновь пришёл в тот же магазин, где был опознан бдительной продавщицей, осведомлённой о приметах подозреваемого.Охранники магазина, проинструктированные полицией, задержали мужчину и вызвали сотрудников МВД. Прибывшим на место полицейским 41-летний фигурант признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, похищенное имущество изъято.