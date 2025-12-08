Образовательные мероприятия проводились не в полном объеме, а лицензионные требования не соблюдались.

В Коврове Владимирской области обнаружены серьезные нарушения в нескольких местных автошколах, касающиеся подготовки водителей, в том числе несовершеннолетних. Об этом рассказалиВ ходе проверки установлено, что образовательные мероприятия проводились не в полном объеме, а лицензионные требования не соблюдались. В классах не хватало необходимого оборудования: электронных манекенов для отработки первой помощи, детских удерживающих устройств и мотоциклетных шлемов. Кроме того, лекции по медицинской подготовке читали специалисты без соответствующего медицинского образования.Руководителям автошкол внесены представления, а устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.