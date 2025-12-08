52-летняя женщина, возглавляя ТСЖ с 2005 года, систематически тратила деньги жителей на личные нужды.

В Вязниках Владимирской области бывший председатель ТСЖ предстанет перед судом за присвоение более 200 тысяч рублей. Об этом рассказали .По данным следствия, 52-летняя женщина, возглавляя ТСЖ с 2005 года, систематически тратила деньги жителей на личные нужды. Она призналась в хищении, сославшись на кредиты и тяжёлое материальное положение, но ущерб уже полностью возмещён.Уголовное дело направлено в суд.