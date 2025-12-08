33% жителей области планируют провести большую часть новогодних каникул дома. В течение 12 дней они хотят встретиться с близкими, провести время с детьми, посмотреть сериалы и почитать любимые

33% жителей области планируют провести большую часть новогодних каникул дома. В течение 12 дней они хотят встретиться с близкими, провести время с детьми, посмотреть сериалы и почитать любимые книги. Многие хотят чередовать пассивный отдых с активным: гулять, кататься на лыжах и коньках, если позволит погода, и заняться ремонтом. Некоторые мечтают в новогодние праздники предаться ничегонеделанью