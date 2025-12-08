В преддверии праздников мошенники активизировались, массово рассылая вредоносные «поздравительные» открытки.

Жителей Владимирской области предупредили о новой схеме работы аферистов. ПодробностиВ преддверии праздников мошенники активизировались, массово рассылая вредоносные «поздравительные» открытки. Под видом картинок, анимаций или видео они скрывают программы, способные украсть пароли, перехватить переписку или получить полный доступ к вашему устройству. Достаточно одного клика, чтобы открыть такое «поздравление», и ваша банковская информация и личные данные окажутся под угрозой.Злоумышленники могут использовать поддельные аватары или взломанные аккаунты ваших знакомых. Предупредите близких и не дайте праздникам омрачиться из-за кибермошенников.