Жителей Владимирской области предупредили о новой схеме работы аферистов. Подробности
В преддверии праздников мошенники активизировались, массово рассылая вредоносные «поздравительные» открытки. Под видом картинок, анимаций или видео они скрывают программы, способные украсть пароли, перехватить переписку или получить полный доступ к вашему устройству. Достаточно одного клика, чтобы открыть такое «поздравление», и ваша банковская информация и личные данные окажутся под угрозой.
Злоумышленники могут использовать поддельные аватары или взломанные аккаунты ваших знакомых. Предупредите близких и не дайте праздникам омрачиться из-за кибермошенников.