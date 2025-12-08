Погорельцы из деревни Леонтьево рассказали подробности пожара, в котором погибло более 80 домашних животных и птиц. Все произошло ноябрьским вечером, было около 10 часов. В доме на тот момент

Погорельцы из деревни Леонтьево рассказали подробности пожара, в котором погибло более 80 домашних животных и птиц. Все произошло ноябрьским вечером, было около 10 часов. В доме на тот момент находился только один жилец — Артур Денисов. Мужчина рассказывает: пришел с работы и, предварительно созвонившись с соседом и наметив план дел на завтра, лег спать. Но