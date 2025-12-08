Состоялся первый Всероссийский форум-выставка «Большие решения малой родины», участие в котором приняли 750 представителей муниципальных образований нашей страны.

Состоялся первый Всероссийский форум-выставка «Большие решения малой родины», участие в котором приняли 750 представителей муниципальных образований нашей страны. От Ковровского района приехала делегация под руководством главы райадминистрации Вячеслава Скороходова. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Мероприятие, организатором которого выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ и Минэкономразвития, проходило в мастерской управления «Сенеж». Главы муниципалитетов пообщались с представителями государственной власти, обменялись мнениями и получили бесценный опыт.На форуме было представлено свыше 500 эффективных инициатив и решений, направленных на развитие территорий и улучшение качества жизни граждан. Проект Клязьминского сельского поселения Ковровского района (глава администрации Наталья Молодцова) признали лучшим среди 370 проектов в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ».За что Наталья Молодцова получила диплом правительства РФ и 15 млн рублей за победу в конкурсе «Лучшая муниципальная практика — 2025».«От всей души поздравляю всех с заслуженной наградой! Напомню, что когда недавно я в очередной раз посетил это Клязьминское поселение в моём избирательном округе, убедился лично в разительном изменении этой территории. Друзья, дерзайте дальше! У вас отлично получается воплощать свои лучшие инициативы во благо земляков», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.