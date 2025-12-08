Директор учреждения, кандидат биологических наук Иван Щукин подчеркивает: весь объем научно-исследовательской работы ведется в рамках госзадания и успешно выполняется.

Специалисты Верхневолжского федерального аграрного научного центра завершают 2025 год с новыми перспективными разработками в области селекции и почвоведения.Успешные проекты выведения и производства высококлассных семян, зерновых культур и картофеля, сохранения редких пород гусей и новые разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия, - в каждом из этих направлений в уходящем году специалисты Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр» (ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ») добились значительных успехов. Директор учреждения, кандидат биологических наук Иван Щукин подчеркивает: весь объем научно-исследовательской работы ведется в рамках госзадания и успешно выполняется.Чтобы поля колосились!Верхневолжский федеральный аграрный научный центр – один из немногих в стране, где развивают сразу несколько важных направлений научно-исследовательской работы.В минувшем году основные фундаментальные исследования касались адаптивно ландшафтных систем земледелия, химизации, селекции и семеноводства. Иван Михайлович отмечает: ученые Центра провели объемную и кропотливую работу по всем направлениям. Несомненно, один из самых показательных результатов – выведение нового сорта картофеля.- Любой сорт, любое растение может открыть свой максимальный потенциал, только если оно получено в определённых среде и климатических условиях. Все наши сорта «родом» из владимирского ополья, и уверен, они будут показывать свой потенциал намного выше. Планируем предложить новый сорт картофеля картофелеводческим хозяйствам нашего региона, - говорит Иван Михайлович.Еще два новых сорта получены по зерновым культурам. Оба – семена высших репродукций, которые разрабатывались годами. Ученый секретарь Елена Викулина рассказывает: работа ведется совместно с белорусскими коллегами-учёными.- Мы создаём сорта яровой пшеницы. Одна из наших разработок стала очень популярным сортом по всей России – это яровая пшеница «Судьба». Занимает большие площади во Владимирской области. Помимо этого, в размножение и в государственный реестр пришли в последние годы такие сорта, как: «Ладья», «Каменка», «Виталия», «Мельница». Это высокоурожайные, высокопродуктивные сорта с хорошими показателями, которых отличает качество зерна и получаемой муки. Кроме того, они устойчивы к полеганию, к основным болезням. На всех сортоучастках в целом по России они зарекомендовали себя очень хорошо, - говорит Елена Викторовна.На создание каждого сорта уходит порой до 15 лет: от получения гибрида до отбора. У владимирских исследователей в разработке находятся сразу 15-20 разновидностей, которые испытываются по определенной схеме селекционного процесса, проходят отборов, прежде чем признаются перспективными. Но вдумчивый, кропотливый подход наших селикционеров дает отличный эффект. Растениеводческие хозяйства, делающие ставку на стабильно высокие урожаи, используют выведенные нами сорта пшеницы, ячменя. Иван Михайлович обращает внимание на одну из проблем, с которыми сталкиваются аграрии, и как следствие – это затрудняет работу и селекционеров Центра: уровень поддержки сельхозтоваропроизводителей пока остается недостаточным. Хотя именно Верхневолжский федеральный аграрный научный центр сегодня ведет важнейшее направление импортозамещения – активно занимается отечественной селекцией. И, к примеру, в числе тех, кто использует его наработки, пока больше СПК из других регионов. По словам Ивана Щукина, Центр готов поддержать наших аграриев, всегда открыт к новым соглашениям и идет им навстречу, проводя гибкую ценовую политику.В этом году Центр получил членство Союза селекции семеноводства России. А попутно и заинтересовал китайских потенциальных партнеров своими разработками. Вполне вероятно, что и на полях поднебесной будут колоситься сорта владимирской пшеницы.Дорога в науку для молодыхВажное и наукоемкое направление Центра - разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Ей занимаются отделы Верхневолжского федерального аграрного научного центра. Сотрудники филиала в Вяткино (Судогодский район) сосредоточены на селекционной работе с многолетними травами. Результаты их изысканий направлены на закрытие потребностей животноводческих хозяйств. Уверены, что владимирские СПК заинтересуются полученными перспективными сортами.Сохранить биоресурсную коллекцию по гусям – еще одна задача, стоящая перед специалистами Центра. Сейчас она представлена 21 породой. В этом году совместно с коллегами Всероссийского НИИ животноводства имени академика Л.К. Эрнста наши исследователи получили грант на более глубокое изучение птицы. Подобная совместная работа будет выгодна, уверен Иван Михайлович. Центр получит научные данные о состоянии поголовья, проведет паспортизацию птицы и пополнит генетический банк данных коллег из Всероссийского НИИ животноводства имени академика Л.К. Эрнста. Однако есть и еще одна задача в данном направлении, решение которой руководитель пока ищет и надеется на заинтересованное отношение властей.- Собранная и сохраненная нами коллекция гусей, во многом уникальна, - говорит он. – К примеру, у нас есть Владимирская глинистая: уникальная порода, которая в советское время разрабатывалась для получения диетического мяса онкобольным. Но ситуация сейчас такова, что нам необходим новый гусятник. Пока идут переговоры со всеми потенциальными партнерами, мы надеемся на эффективное межведомственное взаимодействие сторон.В 2024 году Верхневолжский федеральный аграрный научный центр впервые провел конференция по растениеводству для ЦФО. В этом году она была повторена, и теперь станет ежегодной. Владимирские ученые, селекционеры делятся своими наработками с коллегами, неизменно демонстрируя высокий уровень подготовленных научных работ. Центр готов стать площадкой для подготовки молодых ученых.- После некоторого перерыва планируем в будущем году подготовить к защите двух претендентов кандидатских работ и одного - докторской. Надеемся, что все получится, хотя кандидатскую защитить сейчас становится все сложнее и сложнее, - говорит Иван Михайлович.Он не скрывает, что кадровая проблема остается сегодня в числе самых острых. Потребность в рабочих помогают закрыть Новоалександровский аграрный и Суздальский индустриально-гуманитарный колледжи. Налажено и взаимодействие и с кафедрой почвоведения ВлГУ, выпускником которой является и сам Иван Михайлович. Однако, уверен руководитель Центра, без внимания к данной проблеме государства закрыть дефицит научных кадров, сделать привлекательной работу молодого ученого с привязкой к конкретной тематике, будет очень сложно.- К нам периодически поступают молодые специалисты. При более прямом и плотном взаимодействии с областью, нам бы было легче создавать для них перспективные, конкурентоспособные условия работы. Первые серьезные шаги уже сделаны, к примеру, молодые кадры получают хорошие подъемные. Мы помогаем им с выделением участков для дальнейшего строительства жилых домов. Есть в этом направлении перспективные предложения. Наша задача – довести их до ума и совместными усилиями повысить мотивацию заниматься прикладной наукой, быть полезными своей малой Родине и стране в целом, - уверен Иван Михайлович.