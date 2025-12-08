В селе Тынцы Камешковского района произошел пожар в бане на площади 3 кв. м.

За прошедшие сутки пожарные подразделения МЧС России ликвидировали семь возгораний на территории Владимирской области.В селе Тынцы Камешковского района произошел пожар в бане на площади 3 кв. м. Причиной стало неисправное печное оборудование. Пострадавших нет.В поселке Мелехово Ковровского района загорелась баня на площади 27 кв. м. Пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке печи. Люди не пострадали.Во Владимире произошел пожар в котельной производственного здания. Огонь охватил площадь 250 кв. м. Пострадавших нет.Трагический случай произошёл в селе Ославское Суздальского района, где загорелся частный дом с пристроенным гаражом на площади 96 кв. м. В результате пожара пострадала семья из четырёх человек, их госпитализировали. Причина — неисправность электрооборудования.В городе Александров произошло возгорание в квартире на площади 10 кв. м. Пожарные эвакуировали 5 человек, включая 2 детей. Никто не пострадал.В Коврове загорелась кровля двухэтажного многоквартирного дома на площади 20 кв. м. Спасатели эвакуировали 8 жильцов. Пострадавших нет.