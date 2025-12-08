Он столкнулся с финансовыми трудностями.

Во Владимире прокуратура направила в суд уголовное дело против 22-летнего иностранца. Молодой человек, прибывший из Бангладеш для учёбы во ВлГУ, обвиняется в 13 эпизодах покушения на незаконный сбыт синтетических наркотиков в крупном и значительном размерах. Об этом рассказалиПо версии следствия, студент, столкнувшись с финансовыми трудностями и сложностями с официальным трудоустройством без знания русского языка, решил подработать «закладчиком». Он нашёл объявление в Telegram и начал распространять клефедрон в районе Доброе. Его задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков 18 августа, ещё до того, как он успел получитьпервый «заработок».Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владимира. Иностранцу грозит длительное лишение свободы, после которого, вероятно, он сможет вернуться на родину.