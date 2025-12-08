Мероприятие объединило представителей общественных организаций, городских властей и жителей, которым небезразличны вопросы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом

Мероприятие объединило представителей общественных организаций, городских властей и жителей, которым небезразличны вопросы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году городской премии были удостоены 10 победителей. Ещё 15 лауреатов получили благодарственные письма и памятные подарки от администрации города — за активную общественную деятельность, значительный личный вклад в социальную и профессиональную реабилитацию людей с инвалидностью