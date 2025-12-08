По предварительной информации Госавтоинспекции области, авария произошла 7 декабря, в 17:25. На 366 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе 60-летний водитель автомобиля

По предварительной информации Госавтоинспекции области, авария произошла 7 декабря, в 17:25. На 366 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе 60-летний водитель автомобиля «Шкода» догнал трактор «МТЗ-82». В соцсетях пишут, что ДТП произошло на выезде из Гусь-Хрустального в сторону Курлово. В результате столкновения иномарка улетела в кювет и врезалась в дерево, а трактор опрокинулся.