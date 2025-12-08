После проверки был подан иск в суд с требованием обязать городскую администрацию навести порядок.

В Коврове Владимирской области наконец-то убрали Троицко-Никольское городское кладбище, которое превратилось в свалку. Местные жители пожаловались в прокуратуру на горы мусора: старые кресты, венки, пакеты с бытовыми отходами, листья, ветки, кирпичи и строительный мусор. Об этом рассказалиПосле проверки был подан иск в суд с требованием обязать городскую администрацию навести порядок. Суд встал на сторону прокурора, и решение было исполнено — кладбище теперь чистое.Сбрасывать отходы куда попало запрещено законом, и за это грозит как административная, так и уголовная ответственность.