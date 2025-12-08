Специальные патрули, состоящие из правоохранителей и лесных инспекторов, будут охранять деревья.

Владимирская область готовится к зимним праздникам, и хотя до официального старта ёлочных базаров ещё есть время, власти уже взялись за защиту хвойных лесов от незаконных вырубок. Об этом рассказалиСпециальные патрули, состоящие из правоохранителей и лесных инспекторов, будут охранять деревья.В правительстве области напоминают, что даже одно спиленное незаконно дерево наносит ущерб природе и лесной экосистеме, а нарушителям грозят серьёзные штрафы и даже уголовная ответственность.