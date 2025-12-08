Эти тонкие ледяные нити, напоминающие волосы, образуются на гнилых пнях и ветках.

Во Владимирской области, , зафиксировано редкое природное явление — «ледяные волосы». Эти тонкие ледяные нити, напоминающие волосы, образуются на гнилых пнях и ветках. Их длина может достигать 20 см.Ученые выяснили, что для их появления нужны высокая влажность, температура около нуля и особый гриб Exidiopsis effusa. Он выделяет вещества, которые не дают воде кристаллизоваться обычным способом, формируя эти необычные ледяные пряди.Малейшие изменения погоды приводят к их быстрому исчезновению. Пока остается загадкой, почему «ледяные волосы» растут только в определенных широтах и исключительно на лиственных деревьях.