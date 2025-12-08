В минувшие выходные в Суздале распахнул свои двери новый Детский культурно-просветительский центр «ДОМ». Он разместился в старинном доме купцов Агаповых, на территории Музея деревянного

В минувшие выходные в Суздале распахнул свои двери новый Детский культурно-просветительский центр «ДОМ». Он разместился в старинном доме купцов Агаповых, на территории Музея деревянного зодчества. Об этом рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея заповедника. На первом этаже центра юных посетителей ждут уютная зона отдыха и музыкальных занятий, а также семейная кофейня «Маяк». Второй этаж полностью отдан