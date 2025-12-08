В Вязниках завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней бывшей председательницы товарищества собственников жилья. Женщину обвиняют в присвоении более 200 тысяч рублей с

В Вязниках завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней бывшей председательницы товарищества собственников жилья. Женщину обвиняют в присвоении более 200 тысяч рублей с общественного счета ТСЖ. Как установило следствие, с 2020 года она систематически тратила на личные нужды деньги, которые жители ежемесячно перечисляли на счёт товарищества для оплаты коммунальных услуг. Доступ к счёту она имела