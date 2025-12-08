Теперь в регионе действуют уже 14 таких сообществ.

Три новых клуба поддержки для участников специальной военной операции и их родных начали работу во Владимирской области. Они открылись в Меленках, Киржаче и Петушине на базе филиалов кадрового центра «Работа России». Теперь в регионе действуют уже 14 таких сообществ.Подобные клубы уже действуют в Александрове, Владимире, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Коврове, Кольчугино, Собинке, Судогде и Юрьеве-Польском, формируя единую сеть поддержки по всему региону.Как сообщил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев, задача клубов — обеспечить комплексную помощь рядом с домом.«Мы создаём по области сеть клубов для наших защитников и их семей, чтобы помощь была доступна рядом с домом. В этих клубах можно не только найти работу, но и получить целый комплекс мер поддержки», – заявил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.С начала 2025 года в центр уже обратились 125 участников СВО. 75 из них нашли работу, чаще всего выбирая рабочие специальности: токаря, слесаря, водителя или оператора станков. Ещё 16 человек направили на профессиональное обучение.