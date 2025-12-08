«Владимирэнерго», ссылаясь на прогнозы синоптиков, усиливает работу. 8 декабря на территории Владимирской области ожидаются осадки в виде налипания мокрого снега на проводах и деревьях,

