Вчера на малой «ЦСКА Арене» завершился второй сезон Гимнастической Премьер-Лиги, определив лучших среди мужских команд. Главный приз соревнований достался команде «Львы» из областной спортивной школы олимпийского резерва имени Николая Толкачева. Об этом поделились в Минспорта региона. В финальной борьбе за золото «Львы» встретились с московским гимнастическим клубом «Джентльмены». Наши спортсмены показали уверенное выступление, лидируя с