Во Владимире врачи Областной детской больницы спасли жизнь годовалому мальчику, который проглотил магниты от новой игрушки, сообщили в соцсетях учреждения. Ребёнок из многодетной семьи

Во Владимире врачи Областной детской больницы спасли жизнь годовалому мальчику, который проглотил магниты от новой игрушки, сообщили в соцсетях учреждения. Ребёнок из многодетной семьи взял игрушку, предназначенную для детей постарше. После того как малыш проглотил мелкие детали, у него началось обильное слюноотделение, и он стал задыхаться. Родители немедленно доставили его в приёмное отделение детской клинической