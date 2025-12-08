48 бригад энергетиков переведены в полную готовность.

Во Владимире готовятся к капризам погоды: «Владимирэнерго» перешло в режим повышенной готовности. Синоптики обещают 8 декабря облачность, мокрый снег с дождем, температуру от -3 до +2 градусов и южный ветер до 9 м/с.Чтобы жители не остались без света, 48 бригад энергетиков, а это это 212 человек и 92 единицы спецтехники — переведены в полную готовность.На случай непредвиденных обстоятельств есть резервные источники питания общей мощностью 3,7 МВт.