Владимирская область присоединилась к ежегодной патриотической акции «Тест по истории «Уроки Второй мировой». Мероприятие было организовано Молодежной думой при Законодательном Собрании региона и приурочено к важной исторической дате — началу контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году.Центральной площадкой тестирования стал Владимирский государственный колледж имени Советкина. Студенты отвечали на 40 вопросов, посвященных ключевым событиям мировой войны. Тестирование также прошло на четырех других площадках города.Член Молодежной думы Иван Кузьминов подчеркнул значимость подобных мероприятий: «Такие события дают молодежи понимание того, что было в истории, как эти события связаны с нашим сегодняшним днем. Мы получаем нравственную поддержку и испытываем чувство гордости за наших прадедов, которые прошли через такой тяжелый путь».Международная акция проводится с 2015 года Российским военно-историческим обществом при поддержке молодежных парламентов. За 10 лет существования проекта в нем приняли участие более 50 миллионов человек как в России, так и за рубежом.В 2025 году, приуроченном к 80-летию Победы, тест приобрел особый статус. Он посвящен урокам Второй мировой войны и охватывает период с 1939 по 1945 годы. Организаторы подчеркивают, что знание истории помогает противостоять современным попыткам искажения фактов и манипуляциям.Особое внимание в рамках акции уделяется сохранению исторической правды о решающей роли народов СССР в победе над фашизмом. Организаторы отмечают, что память о подвиге советского народа формирует основу национального самосознания и связывает поколения в любви к Отечеству.В прошлом году в тестировании приняли участие более 1,5 миллиона человек, которые участвовали как онлайн, так и на очных площадках по всей стране. Акция проводится накануне Дня Героев Отечества и завершает мероприятия Года Защитника Отечества.