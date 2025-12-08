Ребенок стал задыхаться, у него началось обильное слюноотделение.

Во Владимире ЛОР-врачи спасли годовалого малыша, случайно проглотившего магниты. Инцидент произошел в многодетной семье, когда новая игрушка для старших детей попала в руки к самому младшему. Об этом сообщилаРебенок стал задыхаться, у него началось обильное слюноотделение. Родители немедленно доставили мальчика в приемное отделение, где опытный ЛОР-врач провел осмотр и принял решение о срочной операции под наркозом. В тот же день инородные тела были успешно удалены из гортани.Врачи настоятельно рекомендуют родителям внимательно подходить к выбору игрушек, проверять их качество и отсутствие мелких деталей, особенно если они предназначены для самых маленьких.