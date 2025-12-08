Сидит психиатр у себя в кабинете - скучает...... пациенты не идут.
Тут тихонько так приоткрывается дверь и к нему на карачках заползает человек, сжимая что-то в зубах, руках и т. д. плюс что-то еще волочится
сзади.
Психиатр:
- Ой, кто это к нам тут ползет!!! Это, наверное, маленькая змейка. Заползай, змейка, заползай, маленькая, доктор тебе поможет.
Человек отрицательно машет головой.
- А-а-а, это, наверное, черепашка к нам в гости пожаловала. Заползай, черепашка, в кресло и расскажи дяде доктору, что с тобой случилось...
Человек отрицательно машет головой.
- Так кто же это у нас - наверное, маленький червячок??
- ДОКТОР, ДА ОТЦЕПИТЕСЬ ВЫ ОТ МЕНЯ, Я СИСАДМИН, ВАМ СЕТЬ ПРОКЛАДЫВАЮ!!
