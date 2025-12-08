Владимирский суд будет рассматривать уголовное дело в отношении 22-летнего студента из Бангладеш. Иностранца обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, сообщают прокуратура и следственное

Владимирский суд будет рассматривать уголовное дело в отношении 22-летнего студента из Бангладеш. Иностранца обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, сообщают прокуратура и следственное управление СК по Владимирской области. Молодой человек приехал учиться в Центр международного образования ВлГУ в марте 2025 года. Парень хорошо себя зарекомендовал, но когда привезенные деньги стали подходить к концу, решил найти