Этим летом во Владимире проходил фестиваль белокаменного зодчества «Владимир-белокаменная столица». Четыре скульптуры мастера решили подарить городу. Все они посвящены теме материнства и детства. Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» установили две скульптуры в Центральном парке города Владимира и по одной у Областного перинатального центра и Родильного дома №2.