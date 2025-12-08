На заседании Совета представительных органов муниципальных образований Владимирской области при Законодательном Собрании обсудили развитие креативных индустрий.

На заседании Совета представительных органов муниципальных образований Владимирской области при Законодательном Собрании обсудили развитие креативных индустрий. Об этом рассказала ЗС региона.Президент России поставил задачу к 2030 году увеличить долю креативной экономики в ВВП страны с 3,5% до 6%. Во Владимирской области данный показатель пока находится ниже 3%.В октябре 2025 года депутаты регионального Законодательного Собрания приняли закон о развитии креативных индустрий. В настоящий момент необходимо активно внедрять имеющуюся законодательную базу.Как отметила председатель областного парламента Ольга Хохлова, сегодня необходимо продемонстрировать главам муниципальных образований, как можно вывести уникальные традиции и народные художественные промыслы на новый уровень, раскрыть потенциал одарённых жителей Владимирской области и привлечь дополнительные средства в бюджеты.«Это позволит нам не только сохранить культурное наследие, но и сформировать новые точки роста для экономики региона», — подчеркнула Ольга Хохлова.Также участники заседания посетили суздальскую фабрику «Дымов. Керамика» и «Центр дополнительного образования «Исток» и увидели успешные примеры внедрения креативных индустрий.К примеру, в историческом здании Центра был проведён капремонт. При помощи современного оборудования здесь удалось создать медийные лаборатории, нейролабораторию, мультипликационную студию и многое другое.«Это передовое образовательное пространство предоставляет детям уникальные возможности для развития творческих способностей и формирования навыков, необходимых в креативной экономике будущего», — говорится в опубликованном сообщении.