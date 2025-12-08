Всероссийский конкурс «Лидеры села» направлен на выявление перспективных управленцев в сельских территориях страны. Почти из 17 тысяч участников, подавших заявки, отобрали 150 самых

Всероссийский конкурс «Лидеры села» направлен на выявление перспективных управленцев в сельских территориях страны. Почти из 17 тысяч участников, подавших заявки, отобрали 150 самых талантливых претендентов на победу. 5 декабря подвели итоги конкурса. Победительницей стала наша землячка, Олеся Алексеевна Князева, заведующая Зеленцинским ФАПом в Александровском муниципальной округе. ФАП является структурным подразделением Александровской районной больницы. Наша гордость,