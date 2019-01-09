Инцидент произошел в цирке на проспекте Вернадского. О случившемся в своем Instagram рассказал директор учреждения Эдгард Запашный.

Инцидент произошел в цирке на проспекте Вернадского. Ослучившемся в своем Instagramрассказал директор учреждения Эдгард Запашный.Акробат Артем Лохматов упалс лошади на выступлении. Мужчина получил травмы лица. В настоящеевремя он чувствует себя хорошо. Запашный пояснил, что Лохматов —профессионал с многолетним стажем, однако от чрезвычайных ситуаций, никтоне застрахован. "Жокей, джигит,акробат, жонглер, уже много лет работает в "Большом Московском Цирке" вместе сосвоей супругой Татьяной Петровой!!!" – написал директор цирка.