Инцидент произошел в цирке на проспекте Вернадского. О
случившемся в своем Instagram
рассказал директор учреждения Эдгард Запашный.
Инцидент произошел в цирке на проспекте Вернадского. О
случившемся в своем Instagram
рассказал директор учреждения Эдгард Запашный.
Акробат Артем Лохматов упал
с лошади на выступлении. Мужчина получил травмы лица. В настоящее
время он чувствует себя хорошо. Запашный пояснил, что Лохматов —
профессионал с многолетним стажем, однако от чрезвычайных ситуаций, никто
не застрахован. "Жокей, джигит,
акробат, жонглер, уже много лет работает в "Большом Московском Цирке" вместе со
своей супругой Татьяной Петровой!!!" – написал директор цирка.