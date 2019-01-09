Для актрисы Нонны Гришаевой наступивший год обещает быть очень благоприятным. По мнению ясновидящей Кажетты Ахметжановы, артистку ожидают важные знакомства и успех в карьере.

Для актрисы Нонны Гришаевой наступивший годобещает быть очень благоприятным. По мнению ясновидящей , артисткуожидают важные знакомства и успех в карьере.Ведунья полагает, чтоГришаева буквально притягиваютбогатство. "Женщина успешная и очень упорная. Знаете, бывают такие люди,которые несмотря ни на что продолжают жить, творить и вытворять. Вот к такимлюдям и относится Гришаева. Эта женщина всегда будет с деньгами. У нее мощнаяэнергетика и нереальная трудоспособность, и она как магнит притягивает к себевсех успешных людей, проекты и деньги", – отметила Ахметжанова.Также ясновидящаяотмечает, что в 2019 году Нонна встретит человека, который поможет еекарьере. "Камни мне показывают, что у Гришаевой по жизни много любви со стороныокружающих. Ей встречаются хорошие люди, и она это ценит. Ну или возможно трибольшие любви. Все то, за что она будет браться в год Свиньи, будет ейдаваться легко и с успехом на все 100. Впереди на ее пути встретится оченьамбициозный мужчина, который будет с ней рядом, как друг. И этот мужчина ещебольше подстегнет ее на новые подвиги", – отметила ясновидящая.К слову, новый знакомыйостанется для Гришаевой только приятелем. Браку знаменитости ничего неугрожает. "В этом году она, как никто будет постоянно впереди планеты всей. 47и 48 лет, самые хорошие годы в ее жизни. Я не вижу романов, брак ее стабильный.Дети будут ее радовать. Возможно, дочь поступит на интересное обучение и поедетна стажировку за границу. Все как-то будет идти у нее, как по маслу. Состояниездоровья будет стабильным в течение всего года. Единственно, о чем хочетсяпредупредить, так ей просто необходимо быть внимательной с документацией. Вэтом году, она захочет продать какую-то недвижимость, это повлечет за собойсложное оформление бумаг и здесь возможен какой-то обман. Ей стоит быть простонастороже, чтобы не потерять какие-то крупные финансы. А в целом лучше простоповременить с такими операциями. Ну какое бы решение она не приняла, в любомслучае год предвещает ей массу впечатлений и незабываемых эмоций", -резюмировала Кажетта Ахметжанова.