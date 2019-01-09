Для актрисы Нонны Гришаевой наступивший год
обещает быть очень благоприятным. По мнению ясновидящей Кажетты Ахметжановы, артистку
ожидают важные знакомства и успех в карьере.
Для актрисы Нонны Гришаевой наступивший год
обещает быть очень благоприятным. По мнению ясновидящей , артистку
ожидают важные знакомства и успех в карьере.
Ведунья полагает, что
Гришаева буквально притягивают
богатство. "Женщина успешная и очень упорная. Знаете, бывают такие люди,
которые несмотря ни на что продолжают жить, творить и вытворять. Вот к таким
людям и относится Гришаева. Эта женщина всегда будет с деньгами. У нее мощная
энергетика и нереальная трудоспособность, и она как магнит притягивает к себе
всех успешных людей, проекты и деньги", – отметила Ахметжанова.
Также ясновидящая
отмечает, что в 2019 году Нонна встретит человека, который поможет ее
карьере. "Камни мне показывают, что у Гришаевой по жизни много любви со стороны
окружающих. Ей встречаются хорошие люди, и она это ценит. Ну или возможно три
большие любви. Все то, за что она будет браться в год Свиньи, будет ей
даваться легко и с успехом на все 100. Впереди на ее пути встретится очень
амбициозный мужчина, который будет с ней рядом, как друг. И этот мужчина еще
больше подстегнет ее на новые подвиги", – отметила ясновидящая.
К слову, новый знакомый
останется для Гришаевой только приятелем. Браку знаменитости ничего не
угрожает. "В этом году она, как никто будет постоянно впереди планеты всей. 47
и 48 лет, самые хорошие годы в ее жизни. Я не вижу романов, брак ее стабильный.
Дети будут ее радовать. Возможно, дочь поступит на интересное обучение и поедет
на стажировку за границу. Все как-то будет идти у нее, как по маслу. Состояние
здоровья будет стабильным в течение всего года. Единственно, о чем хочется
предупредить, так ей просто необходимо быть внимательной с документацией. В
этом году, она захочет продать какую-то недвижимость, это повлечет за собой
сложное оформление бумаг и здесь возможен какой-то обман. Ей стоит быть просто
настороже, чтобы не потерять какие-то крупные финансы. А в целом лучше просто
повременить с такими операциями. Ну какое бы решение она не приняла, в любом
случае год предвещает ей массу впечатлений и незабываемых эмоций", -
резюмировала Кажетта Ахметжанова.