Московский Спартак объявил во возвращении воспитанника клуба Аяза Гулиева. Первую половину 22-летний полузащитник провел в Ростове.

Московский "Спартак" объявил во возвращении воспитанника клуба Аяза Гулиева. Первую половину 22-летний полузащитник провел в "Ростове"."Спартак" заплатил за игрока молодежной сборной России миллион евро. Годовой оклад Аяза составит 1,2 миллиона евро. Другие подробности контракта пока неизвестны.Аяз Гулиев является воспитанником академии "Спартака" имени Федора Черенкова. Футболист выступал на правах аренды за "Анжи" и "Ростов", а прошлым летом был выкуплен ростовчанами. В нынешнем сезоне Гулиев выходил в 14 матчах преьер-лиги, забил один мяч и отдал две результативных передачи.