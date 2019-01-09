Модные эксперты назвали примерную стоимость всех нарядов, в которых герцогиня Сассекская появилась на публике в прошлом году. Выяснилось, что Меган Маркл потратила на платья больше денег, чем ее соперница Кейт Миддлтон.

Модные эксперты назвали примерную стоимость всехнарядов, в которых герцогиня Сассекская появилась на публике в прошлом году.Выяснилось, что Меган Маркл потратила на платья больше денег, чем ее соперница КейтМиддлтон.Эксперты организации UFO No More составили список всех европейскихкоролевских особ, которые потратили самые большие суммы на новые наряды иаксессуары в 2018 году. Они узнали стоимость одежды, которую носили члены монаршей семьиБритании, Дании, Швеции, Испании, Норвегии и Нидерландов. Первое место заняласупруга принца Гарри. Бывшая актриса инвестировала в свой гардероб более 406 тысяч фунтов.В эту сумму не вошло свадебное платье от французского дома моды Givenchy.За ней следуют кронпринцесса Мэри Датская, которая отдалагораздо меньше – почти 89 тысяч фунтов, и графиня Уэссекская Софи, потратившая 73 тысячи фунтов. Кейт Миддлтон расположилась на четвертом местесписка. Она инвестировала в свой гардероб 68 тысяч фунтов. Причиной такого большого разрыва между герцогинями могло стать то,что супруга принца Уильяма не появлялась на публике на протяжении несколькомесяцев после рождения принца Луи в апреле.Известно, что принц Чарльз покрывает все расходы и КейтМиддлтон на костюмы для официальных приемов. Пресс-служба Кенсингтонскогодворца отказалась прокомментировать этот список, отметив, что оплата происходит "вчастном порядке".