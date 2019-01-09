Модные эксперты назвали примерную стоимость всех
нарядов, в которых герцогиня Сассекская появилась на публике в прошлом году.
Выяснилось, что Меган Маркл потратила на платья больше денег, чем ее соперница Кейт
Миддлтон.
Модные эксперты назвали примерную стоимость всех
нарядов, в которых герцогиня Сассекская появилась на публике в прошлом году.
Выяснилось, что Меган Маркл потратила на платья больше денег, чем ее соперница Кейт
Миддлтон.
Эксперты организации UFO No More составили список всех европейских
королевских особ, которые потратили самые большие суммы на новые наряды и
аксессуары в 2018 году. Они узнали стоимость одежды, которую носили члены монаршей семьи
Британии, Дании, Швеции, Испании, Норвегии и Нидерландов. Первое место заняла
супруга принца Гарри. Бывшая актриса инвестировала в свой гардероб более 406 тысяч фунтов.
В эту сумму не вошло свадебное платье от французского дома моды Givenchy.
За ней следуют кронпринцесса Мэри Датская, которая отдала
гораздо меньше – почти 89 тысяч фунтов, и графиня Уэссекская Софи, потратившая 73 тысячи фунтов. Кейт Миддлтон расположилась на четвертом месте
списка. Она инвестировала в свой гардероб 68 тысяч фунтов. Причиной такого большого разрыва между герцогинями могло стать то,
что супруга принца Уильяма не появлялась на публике на протяжении несколько
месяцев после рождения принца Луи в апреле.
Известно, что принц Чарльз покрывает все расходы и Кейт
Миддлтон на костюмы для официальных приемов. Пресс-служба Кенсингтонского
дворца отказалась прокомментировать этот список, отметив, что оплата происходит "в
частном порядке".